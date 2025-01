Anota na agenda! Romário TV divulga primeira transmissão ao vivo do canal

Edição de dezembro

A última edição da pelada dos amigos ocorreu no dia 30 de dezembro de 2024, em Balneário Camboriú, com Romário e Denílson como protagonistas. O evento contou com um formato inovador no campo de grama sintética, no estilo ‘showbol’, no Ginásio Multieventos Sérgio Lorenzato, e teve transmissão do SporTV e CazéTV.

“Este ano tem novidade no formato ‘pelada’. Vamos realizar no estilo show bol, onde ficará montado um campo com grama sintética e painel de LED em volta. Isso para que a bola não saia, tornando assim um jogo mais dinâmico”, explicou Denílson à época.

O time do Baixinho promoveu um passeio diante dos amigos de Denílson, com direito a golaço do craque, e vitória por 11 a 7.

Romário TV

Apesar de ser um projeto ainda embrionário, o primeiro bate-papo do canal do Baixinho ainda está repercutindo nas redes sociais. A entrevista com Neymar não só rendeu pauta sobre o futuro do craque, como causou polêmica e sacudiu o mundo da bola.

Rivaldo se incomodou com sua ‘exclusão’ do histórico time da Seleção 2002 por parte de Neymar e puxou uma polêmica que ainda envolveu outros ex-jogadores. Até mesmo Galvão Bueno se manifestou sobre o tema nas redes sociais.

