Administrado por Ronaldo, clube da Espanha detona postura do City por zagueiro

Real Valladolid do Manchester em nota depois que o jogador Juma Bah pagou a própria multa de rescisão para assinar com os ingleses

Contudo, o Valladolid, aliás, publicou uma nota nas redes sociais, alegando que agentes do Manchester City incentivaram o jogador, natural de Serra Leoa, a anular unilateralmente o contrato e a pagar a própria multa rescisória com o clube da Espanha.

O defensor de 18 anos, Juma Bah, tornou-se alvo de debate entre o Manchester City e o Real Valladolid, da Espanha, clube administrado por Ronaldo. Os espanhóis acusam a equipe inglesa de influenciar no rompimento do vínculo do atleta após saberem do interesse do City.

LEIA MAIS: Técnico do Manchester United se arrepende em chamar time de pior da história

Desse modo,s clube espanhol afirmou ter negociado com o City, mas as conversas não avançaram, já que o Valladolid deseja manter o atleta no elenco até o final da temporada atual. Além disso, o clube informou que Juma Bah não compareceu ao treino da equipe nesta manhã, sem apresentar justificativa. Pouco depois, confirmou-se que o jogador pagou a multa rescisória, avaliada em seis milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), segundo a imprensa espanhola.

Confira um trecho da nota oficial do Real Valladolid

“Abdulai Juma Bah e seu agente informaram ontem à tarde ao Real Valladolid a intenção de romper unilateralmente o contrato que une ambas as partes. Ainda ontem (21), o Manchester City enviou um comunicado solicitando ao Real Valladolid a abertura de negociações para a transferência definitiva do jogador. Hoje, o serra-leonês decidiu não comparecer ao treino matinal. Por todas essas razões, o clube responsabiliza o atleta pelo descumprimento de seus compromissos contratuais e solicitou ao departamento jurídico que inicie ações disciplinares. O clube entende que, por trás da decisão do jogador, está o Manchester City, pertencente ao City Football Group, que parece ter aconselhado o atleta a adotar este caminho, deixando o Real Valladolid em uma posição indefesa após ter recusado recentemente propostas financeiras de maior valor.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.