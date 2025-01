Romeu Tuma rebate Augusto Melo: ‘Só tenho a lamentar a postura dele’

Presidente do Conselho evela ameaças e detalha os próximos passos para definir o futuro do atual mandatário do Timão

A votação do impeachment de Augusto Melo, nesta segunda-feira (20/01), deu o que falar nos corredores do Parque São Jorge. A votação acabou sendo suspensa pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, que também rebateu as falas do mandatário Augusto Melo ao final da reunião.

“Tudo o que aconteceu na sessão estará na ata. Então, assim, tinham 300 conselheiros, a defesa do Augusto. Eu lamento profundamente a fala dele. Percebemos, pelo pouco que pude ver aqui, que ele estava emocionado, talvez transtornado com o resultado, que talvez ele não esperasse”, disse Tuma, que prosseguiu.

A reunião desta segunda-feira acabou suspensa em comum acordo entre as partes. Ela vai continuar em data que ainda será marcada futuramente, a partir do parecer da Comissão de Ética e da defesa de Augusto Melo. Depois acontecerá a votação para decidir o futuro do mandatário do Timão.

“Enfim, eu lamento, prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente, a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanha sabe que foi dado todo o direito de defesa, a própria Justiça falou sobre isso no processo. Só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians”, completou.

”Tenho tido muitas ameaças, tenho inquérito apurando, minhas filhas tem sentido isso, gestos de violência. Recentemente uma filha minha foi ameaçada, inclusive tiveram que buscá-la na escola. Eu sinto não só pela minha segurança, mas da minha família e de vários conselheiros. Inclusive, um foi agredido lá fora, isso é muito preocupante, então acho que a Polícia tem que tomar providência, o Ministério Público”, ponderou.

Augusto Melo faz declaração pesada contra Tuma Jr.

Aliás, o mandatário do Timão não poupou as falas ao comentar sobre o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Augusto Melo, que chegou a colocar o dedo em riste para Romeu Tuma Jr. durante a sessão, detonou as atitudes do dirigente nos últimos meses.

“O que prejudica é ter um presidente do Conselho como o Tuma, completamente parcial e que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Não deixou a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador. Está na hora de acabar. Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o conselho, não tem moral alguma para isso. Meus advogados vão cuidar disso. Ele vai marcar uma nova data, acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade. Essa política é muito suja, principalmente no conselho, alguns conselheiros. Enquanto eles não forem banidos, o Corinthians nunca vai sair disso. Com certeza a gente reverte, ele foi ditador em todos os sentidos. Confusão teve porque ele advogou por ele, comentou e julgou. Aí virou tumulto. Ele virou ditador. Não tem moral e competência para dirigir o conselho.”