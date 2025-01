Ex-mulher de Guardiola revela como está com divórcio

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 06: Pep Guardiola, head coach of Bayern Muenchen attends with his wife Cristina Serra the Oktoberfest 2013 beer festival at Kaefers Wiesenschaenke on October 6, 2013 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images) / Crédito: Alexander Hassenstein

Cristina Serra falou pela primeira vez sobre a sua separação com Pep Guardiola, técnico do Manchester City. O casal se separou no fim do ano passado após 30 anos de relacionamento. A jornalista foi questionada pela imprensa local ao andar pelas ruas de Barcelona, onda toca o negócio de seu bisavô, e contou que está “perfeita” e que, no momento, “tudo está bem”. No entanto, Cristina não comentou sobre o divórcio.

"Não tenho nada a dizer e não direi nada", disse.

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. Eles tiveram um término amigável em dezembro, mas passaram juntos as comemorações de fim de ano em Barcelona. City como motivo da separação De acordo com a mídia espanhola, a renovação de Pep Guardiola com o Manchester City, no fim do ano passado, foi a “gota d’água” para Cristina Serra, que já havia reclamado publicamente da dedicação excessiva do ex-marido ao futebol. O jornal espanhol Sport atribuiu o acordo com o City ao fim da união de 30 anos com Cristina. Isso porque a estilista havia combinado com Pep que a família deixaria a Inglaterra em 2025, conforme programado na última renovação. Ela, inclusive, já vinha passando mais tempo em Barcelona junto aos filhos – o que contribuiu para o distanciamento do ex-casal.

“A esposa do técnico catalão o culpou por colocar tanto esforços em seus projetos profissional e sentiu a necessidade de deixar Manchester”. Serra, por sua vez, já não escondia mais a sua insatisfação com o excesso de dedicação do técnico à carreira. Para ela, Guardiola acabava negligenciando a vida familiar. Renovação de Guardiola com City Pep Guardiola está no Manchester City desde 2016. Ele tinha vínculo com o clube inglês até junho deste ano e estava em um impasse sobre seu futuro. No entanto, em meio a crise que o treinador passou no clube inglês nesta temporada, ele decidiu renovar em novembro de 2024. O técnico assinou com os ingleses por mais duas temporadas, ou seja, ele fica no comendo até o final das competições de 2026/27.