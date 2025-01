Cruzeiro: Gabigol e Matheus Pereira não viajam e ficam fora do jogo do Campeonato Mineiro

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com dois dos seus principais atletas no elenco do Cruzeiro. Isso porque Gabriel Barbosa e Matheus Pereira não viajaram para Brasília para o duelo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), no Mané Garrincha.

Os atletas não foram relacionados para o jogo contra a Tombense no fim de semana, e a situação se repetirá agora, já que ambos não viajaram para Brasília. Isso ocorre em razão de um planejamento para os jogadores neste início de temporada, que também afetará outros membros do elenco.