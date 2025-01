Criciúma x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Criciúma e São Paulo duelam nesta terça-feira (21/01), às 19h30, de Brasília, em Araraquara, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes chegam nesta fase da competição de forma invicta e agora se encaram por uma vaga na grande decisão. Na final, o Tigre ou o Tricolor vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Grêmio. A Voz do Esporte faz a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 18h (de Brasília) com o tradicional pré-jogo, trazendo tudo sobre as duas equipes e a competição. E assim que a bola rolar, Christopher Henrique narra o jogão.