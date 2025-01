Copa do Nordeste 2025: confira os jogos desta quarta-feira (22)

Na Arena das Dunas, o Dragão recebe o Cancão de Fogo, às 19h (de Brasília), pelo Grupo B do torneio regional. Para chegar nesta etapa, o time de Juazeiro precisou passar por duas fases preliminares, onde eliminou o Fluminense-PI e ASA-AL. Por outro lado, será a estreia do Mecão, que conquistou a vaga sendo campeão potiguar.

Pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025 , quatro jogos estão programados para esta quarta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília): América-RN x Juazeirense, CRB x Vitória, Náutico x Ceará e Ferroviário x Sport. Confira as principais informações dos duelos.

Por outro lado, o Vitória conta com algumas baixas para a partida: Caio Vinícius e Edu estão lesionados e ficam de fora. Além disso, Thiaguinho, Camutanga e Matheusinho seguem em transição física. Por fim, Lucas Arcanjo, Ricardo Ryller e Carlos Eduardo ainda estão em pré-temporada.

O confronto que marca a estreia das equipes na competição será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pelo Grupo A. Para o duelo, Gegê e Léo Pereira devem retornar ao time titular do CRB, após serem poupados na última partida, contra o CSE, pelo Campeonato Alagoano.

O Timbu recebe o Vozão às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste. O técnico Marquinhos, do Náutico, deve contar com os retornos do meia Patrick Allan e do zagueiro Rayan. Além disso, há uma expectativa pela estreia do atacante Paulo Sérgio na temporada, que não jogou nas primeiras partidas do ano por problemas musculares. Por fim, o meia Sousa torceu o tornozelo e, portanto, é dúvida para a rodada de abertura.

Já pelo lado do Ceará, o técnico Léo Condé deve entrar com Dieguinho no lugar de Rafael Ramos, que sofreu uma entorse no joelho no último sábado (18), na vitória sobre o Tirol-CE. Apesar disso, o time deve manter a mesma base do triunfo.

Transmissão: TV Jangadeiro para o estado do Ceará e Premiere.

Ferroviário x Sport – 21h30

Pelo Grupo A do Nordestão, Sport Recife visita o Ferroviário às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Ferrão fez uma mudança no comando para 2025 e o técnico Tiago Zorro chegou na equipe. Assim, já disputou duas partidas nas primeiras fases do torneio, onde eliminou o Santa Cruz-RN e o Treze-PB.