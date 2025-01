Após reformulação, Fielzone leva alta gastronomia para a Neo Química Arena

Espaço no estádio do Corinthians conta com ambientes reestruturados e Barbecue Shop / Crédito: Jogada 10

Com inauguração oficializada neste domingo (19), no confronto entre Corinthians e Velo Clube, o Camarote Fielzone apresentou novas atrações para a temporada. Maior espaço VIP da Neo Química Arena, situado acima do setor sul, o local administrado pela Soccer Hospitality foi reformulado para 2025. No lugar da antiga piscina agora estarão localizadas ilhas gastronômicas, com pasteis, churrasco e sanduíches de pernil e mortadela no menu, além de uma nova arquibancada tubular, com capacidade para 100 pessoas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, a principal novidade na Neo Química Arena é o modelo de “Barbecue Shop”, mercado premium onde o torcedor poderá escolher seu corte de carne personalizado para ser assado na hora. Contudo, a experiência não substituirá o churrasco já servido no local e será um extra, com cortes exclusivos.