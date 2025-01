Amazon Prime oficializa Galvão Bueno como narrador: ‘Haja coração’

Transmissões da Prime Video

A plataforma de streaming adquiriu os direitos dos jogos da Liga Forte União no Brasileirão pelas próximas cinco edições. Ou seja, entre 2025 e 2029. O contrato prevê, portanto, a transmissão de todas partidas em que as equipes da LFU atuem como mandantes. O Prime Video também renovou seu acordo com a Copa do Brasil até a próxima temporada, em 2026.

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco formam a LFU em 2025.

Acordo com Galvão Bueno

Este se torna oficialmente o primeiro projeto do narrador após o fim da passagem pela Globo, para além das publicidades. A contratação do comunicador faz parte de um movimento ousado da plataforma em busca de uma revolução na maneira de transmitir futebol no meio digital.

“Seguimos investindo em esportes ao vivo no Prime Video e vamos continuar trazendo uma experiência incrível para os fãs de esportes brasileiros, não só na tecnologia de transmissão, mas também na nossa forma de narrar e comentar os jogos.

Para isso, ter a maior voz do esporte no Prime Video significa vitória para nosso serviço e para todos os amantes de futebol. Estamos super animados para os torneios de 2025 com as narrações desse craque”, diz Louise Faleiros, Country Manager do Prime Video Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.