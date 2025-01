Zenit anuncia Luiz Henrique, se despede de Artur e define futuro de Wendell

Campeão continental e nacional pelo Botafogo, Pantera assina contrato de quatro temporadas com os russos

O Zenit também frustrou um dos planos do Botafogo. Afinal, anunciou que o volante Wendell fica até o meio do ano. Só sai, portanto, em junho, na época do Mundial de Clubes da Fifa. Acertado com o clube carioca, o cabeça de área desejava estar no Brasil mais cedo, assim como o Alvinegro, que tentou repatriá-lo agora . Mas os europeus não aceitaram liberá-lo.

Vaivém agitado entre Zenit e Botafogo nesta segunda-feira. Em uma tacada só, o clube russo anunciou a contratação do atacante Luiz Henrique, ex-Glorioso, e se despediu de Artur, a caminho do Mais Tradicional .

No Zenit, Luiz Henrique terá um contrato de quatro anos, com cláusula de renovação por mais um. O Pantera, então, segue para Doha, onde o clube realiza intertemporada. No Qatar, a fera também fará exames médicos, se apresentará à comissão técnica e vai conhecer os novos companheiros de trabalho.

O clube de São Petersburgo, no entanto, não divulgou os valores que pagou para tirá-lo da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique está de volta à Europa. Por lá, ele defendeu o Betis, da pitoresca Andaluzia (ESP), antes de chegar ao Botafogo, no início do ano passado.