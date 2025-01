Vasco segue tentando dupla de pontas

Cruz-Maltino terá nova reunião por Brian Rodríguez, do América-MEX, e ainda tenta convencer Wanderson, do Inter

O Vasco segue no mercado em busca de jogadores para reforçar seu ataque. Brian Rodríguez, do América-MEX, é o bola da vez na Colina. Dessa forma, o Cruz-Maltino abrirá nova rodada de negociação pelo uruguaio de 24 anos. Além dele, o Vasco ainda tenta a contratação de Wanderson, do Internacional.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta segunda-feira (20).De acordo com o repórter, o Cruz-Maltino sabe da dificuldade em contar com Brian, já que o jogador goza de prestígio junto ao técnico André Jardine. Ele tem 19 partidas na temporada, participando de 12 gols (sete tentos e cinco assistências).