Ramón Díaz diz que vai manter rodízio, mas planeja força máxima no Majestoso

Treinador espera contar com todos seus jogadores no clássico contra o São Paulo, mas explicou que ainda não terá Garro por algumas semanas

O Corinthians bateu o Velo Clube por 2 a 1 neste domingo (19), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz, para este embate, não contou com alguns jogadores que não estiveram na estreia, contra o RB Bragantino. Por conta da curta temporada, o treinador vem rodando o elenco. Ele disse que vai manter o rodízio para o próxim0 embate.

Neste domingo, Matheuzinho, Carrillo, Igor Coronado e Yuri Alberto começaram como titulares, diferente do duelo contra o RB Bragantino. Já Memphis Depay iniciou na reserva, e Gustavo Henrique e Hugo Souza nem sequer foram relacionados. Na próxima quarta-feira (22/01), o técnico Ramón Díaz deve ter outros atletas no time titular.

“Creio que tem que entender que estamos trabalhando há uma semana e tivemos dois jogos importantes: Bragantino e hoje. Para nós, sabemos que para o clube, os jogadores, é importante tratar de ganhar, mesmo os jogadores não estando 100%. É muito importante que a equipe não tenha lesões para seguir trabalhando”, disse Ramón Díaz.

Contudo, a ideia do treinador é ter força máxima no clássico contra o São Paulo. Afinal, o Corinthians enfrenta o rival no domingo (26), no Morumbis, pela quarta rodada do Paulistão e será o grande teste de 2025 até aqui.