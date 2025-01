Mãe de Neymar celebra 58 anos com a presença de filha

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, celebrou os seus 58 anos, no último domingo (19), em sua casa no Guarujá, no litoral de São Paulo. A comemoração contou com a presença da filha Rafaella Santos, além de Jota Amâncio, amigo do craque desde a infância e filho de consideração de Nadine.

Neymar não pôde estar presente na cerimônia, mas não esqueceu da data especial e fez uma homenagem para a mãe nas redes sociais.