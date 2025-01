Fluminense busca evitar marca negativa na Taça Guanabara

Desde que regulamento do Carioca mudou, Fluminense nunca ficou fora da semifinal da competição; relembre campanhas

Antes de 2021, o Campeonato Carioca era dividido em Taça Guanabara e Taça Rio, com os 12 clubes divididos em dois grupos de seis. O campeão de cada taça, então, se enfrentava na decisão, caso times diferentes fossem os campeões em questão. Desde então, a Taça Guanabara até vale seu título próprio, mas não garante vaga na final, com os times passando pela semifinal.

Em décimo e um dos quatro times ainda sem vitória após as três primeiras rodadas do Carioca, o Fluminense busca evitar uma marca negativa. Afinal, desde a mudança de regulamento do Estadual do RJ, em 2021, a equipe tricolor jamais ficou fora da semifinal.

LEIA MAIS : Joia do Fluminense lidera quesitos ofensivos no Carioca; saiba

Com apenas dois pontos em três rodadas, o Flu já se vê quatro pontos atrás do quarto colocado Volta Redonda, que possui seis. Assim, o Tricolor precisa melhorar e muito o rendimento nas oito rodadas restantes para evitar algo que nunca aconteceu desde a alteração do regulamento: ficar abaixo das quatro posições cimeiras.

Na primeira temporada com a mudança, em 2021, o Fluminense terminou em segundo, com os rivais Vasco e Botafogo eliminados. O Tricolor chegou à final do Carioca, mas perdeu para o Flamengo.

Nos anos seguintes, porém, a história mudou. Afinal, a equipe das Laranjeiras venceu a Taça Guanabara e também conquistou o Cariocão. As conquistas foram em cima do Flamengo, em 2022 e 2023. Já em 2024, a equipe à época treinada por Fernando Diniz finalizou a Taça Guanabara em quarto – sua pior colocação na Taça GB desde a mudança de regulamento. Na semifinal, jogos apáticos contra o próprio Flamengo, que avançou e viria a ser campeão contra o Nova Iguaçu.