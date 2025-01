Florentino Pérez é reeleito presidente em menos de meia hora no Real Madrid

O atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi reeleito neste domingo (19), em um processo apenas protocolar, que durou cerca de meia hora. Afinal, o candidato não teve adversário no pleito, e uma reunião da junta eleitoral confirmou sua vitória. O clube espanhol divulgou a ata do encontro.

Dessa forma, prestes a completar 78 anos, no dia 8 de março, Pérez chega ao sétimo mandato à frente do Real, o quinto consecutivo, e comandará o clube até 2029.