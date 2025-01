Flamengo define valor para vender Lorran ao CSKA

Rubro-Negro envia contraproposta e aguarda resposta dos russos para acertar venda do jovem meia-atacante

A primeira proposta do CSKA foi de 4 milhões de euros + 1 milhão de bônus por 100% dos direitos econômicos. Posteriormente, incluiu o bônus no valor fixo, porém o Rubro-Negro também recusou . A diretoria acredita que Lorran tenha mais valor de mercado e seguiu negociando.

O CSKA, da Rússia, insiste na contratação de Lorran, e o Flamengo aceita vender o jovem meia-atacante de 18 anos. O clube russo ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas a diretoria rubro-negra recusou e definiu o valor para concretizar a transferência: 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 62 milhões) por 80%. A informação é da jornalista Leticia Marques, do ‘Ge’.

Logo, os russos mudaram os moldes, com aumento do valor fixo para 8 milhões de euros e redução do percentual de aquisição dos direitos econômicos para 80%. Mesmo assim, não agradou o Flamengo, que enviou uma contraproposta e aguarda resposta.