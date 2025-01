Emerson Rodríguez está de saída do Vasco; saiba quanto clube economizará

O Vasco conseguirá uma boa economia em sua folha salarial. Afinal, o ponta Emerson Rodríguez, fora dos planos para 2025, rescindirá com o clube da Colina para negociar com outro clube.

Com isso, ainda de acordo com o repórter, o Vasco economizará cerca de R$ 1,5 milhão. O empréstimo com o Cruz-Maltino ia até junho deste ano. O presidente Pedrinho e seus pares seguem no mercado para buscar novos atacantes para a equipe.

O jogador de 24 anos não agradou em sua curta passagem pela Colina. Afinal, atuou em 21 jogos e marcou dois gols, com somente uma assistência. Além de não conseguir boas atuações, Rodríguez também gerava problemas extracampo. Não à toa, sequer foi cogitado para reforçar a equipe alternativa que atua nas rodadas iniciais do Carioca.

As pontas, então, seguem como o principal problema para o Vasco para 2025. Adson e David, titulares em boa parte de 2024, lesionados, só voltam em março e junho, respectivamente. Jean David não agradou nas oportunidades que teve, enquanto Rayan está com a Seleção Sub-20 e vive expectativa por negociação com algum time europeu.