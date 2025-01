Caixinha se esquiva sobre Neymar e cobra Santos após empate: ‘Não existimos’

Treinador do Peixe ficou muito irritado com atuação na primeira etapa e respondeu se Tiquinho Soares estará no clássico contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Santos viajou pela primeira vez no Campeonato Paulista e voltou para casa com um empate. Na noite deste domingo (19), o Peixe ficou no empate em 1 a 1 contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Após um péssimo primeiro tempo, o Santos saiu atrás no marcador e conseguiu o empate na segunda etapa. Na coletiva, Pedro Caixinha cobrou a maneira com que o Peixe entrou em campo e reclamou das diferenças entre a estreia na Vila Belmiro e a partida em Campinas.

"Hoje no primeiro tempo não existimos. Nós temos que entender qual a instituição que estamos a representar. Temos que entender que nós temos o compromisso de jogar na mesma maneira em casa e fora. Não podemos em três dias, mesmo com algumas alterações, deixar de jogar da nossa maneira, colocando em prática o nosso comportamento", enfatizou.

Um ponto levantado pelo treinador foi a reação do Peixe na segunda etapa. Para o português, o time conseguiu a recuperação por conta da mentalidade aplicada após o intervalo. Caixinha acredita que o Santos tem que criar esse pensamento para saber sofrer nas partidas. “No primeiro tempo acredito que houve uma dificuldade da equipe em reagir, foi notório. O adversário ganhou sempre as primeiras bolas, ganhou as segundas bolas, ganhou todos os duelos. Isso é uma questão como um todo. Mas eu pergunto, como a equipe reagiu na segunda etapa? Isso é uma questão emocional. E é preciso criar essa mentalidade que vamos ter que sofrer para ganharmos um ritmo e mantermos as dinâmicas que queremos”, destacou. Quem joga o clássico? O próximo compromisso do Santos será o clássico contra o Palmeiras, na quarta, às 21h35, na Vila Belmiro. Caixinha acredita que Tiquinho Soares ainda não estará à disposição, mas está esperançoso pelo retorno de Soteldo.

“Muito provavelmente não teremos mais jogadores. Vamos ver como o Tiquinho estará, ele tem ainda muito pouco tempo de treino e eu diria que não teria condições para ele iniciar o jogo. Vamos ver como será o regresso do Soteldo, que teve uma entorse e provavelmente amanhã já estará disponível para treinar, ou pelo menos depois de amanhã. Então temos que avaliar todas essas situações”, ressaltou. Sobretudo, o treinador deseja que a equipe consiga colocar em campo aquilo que é planejado nos treinos outros. Caixinha espera que os jogadores mantenham a mentalidade, independentemente do adversário. “Uma coisa eu digo, se a equipe jogar da maneira que nós queremos e que eles querem jogar, teremos que nos preocupar com a mentalidade de querer ganhar o jogo. Seja qual for o adversário, seja um clássico ou não”, pontuou.