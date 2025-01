Zubeldía, do São Paulo, elogia Oscar e faz balanço da pré-temporada

O técnico do São Paulo, Zubeldía, viu a equipe principal fazer seu primeiro teste na temporada. Apesar do empate, ele elogiou a atuação diante do Flamengo, em partida amistosa na Flórida, nos Estados Unidos. O treinador fez um balanço da preparação e também falou sobre Oscar.

O meia, de 33 anos, é o principal reforço do São Paulo para 2025. No entanto, ele não teve boas atuações contra o Cruzeiro nem diante do Flamengo, mas mantém a confiança do comandante.