Vasco derrota Álvaro Pacheco na Fifa e evita pagamento milionário

Além disso, o valor que Álvaro Pacheco tinha para receber na Arábia Saudita, aproximadamente R$ 4,2 milhões, referente aos cinco meses em que trabalhou no país, era superior ao montante que o Vasco devia a Álvaro. A Fifa, para avaliar a situação do português, seguiu o Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores.

Assim, se o valor devido pelo Cruzmaltino fosse superior ao acordado com o Al-Orobah, o clube carioca precisaria pagar a diferença. Porém, não foi o caso. Aliás, o treinador não tem direito a recurso na organização.

Álvaro Pacheco no Vasco

A estreia do técnico no Cruzmaltino foi em 2 de junho de 2024, com uma derrota histórica de 6 a 1 para o Flamengo. No jogo seguinte, 11 dias depois, o time perdeu novamente, desta vez por 2 a 0 para o Palmeiras. Na terceira partida, empatou 0 a 0 com o Cruzeiro em São Januário. E, por fim, seu último jogo à frente do clube foi a derrota por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi.