São Paulo e Flamengo empatam em despedida da pré-temporada nos EUA

Em partida de testes táticas e de jogadores, São Paulo e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, pelo FC Series. A equipe principal do Rubro-Negro entrou pela primeira vez em campo no ano, porém o técnico Filipe Luís promoveu muitas mudanças no segundo tempo. O time carioca foi melhor no primeiro tempo, enquanto se defendeu mais na etapa final. Do outro lado, o Tricolor Paulista contou com as boas defesas de Jandrei nos 45 minutos iniciais e foi mais agressivo no tempo final. No entanto, sem gols.

O elenco do São Paulo retorna para o Brasil no início desta semana e já ficará à disposição para o jogo contra o Guarani, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Paulistão. Do outro lado, o Flamengo, aliás, pode ter força máxima na partida do próximo sábado, contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes disso, o Rubro-Negro encara o Nova Iguaçu, neste domingo, e o Bangu, na quarta, ambos os jogos em São Luís do Maranhão, pelo Campeonato Carioca, com uma formação alternativa.