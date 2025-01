Santos quer aproveitar Copa do Mundo para tentar Neymar por mais tempo

Inicialmente, as negociações são para seis meses, porém, a competição em 2026 pode fazer com que o ídolo do Peixe fique por mais de um ano / Crédito: Jogada 10

O Santos está avançando nas negociações para repatriar Neymar. O desejo da contratação é recíproco entre as partes, afinal, o jogador já deu sinal verde para a diretoria do Peixe tentar o negócio. O contrato do atleta com o Al Hilal vai até junho de 2025. Aliás, outro ponto positivo para o time paulista, é que o camisa 10 não deve ser inscrito na liga saudita. Assim, é possível que o craque retorne ao Brasil ainda em 2025. Para isso, o Alvinegro da Vila está trabalhando em todas as frentes do clube. Além disso, segundo o ge, o Santos conta com um trunfo para ter Neymar por mais tempo: a Copa do Mundo de 2026.

Com a competição próxima, o atleta poderia fazer sua preparação e readequação física no Brasil, podendo então chegar mais preparado para o torneio que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. Com esse fator, o acordo poderia valer por um ano e seis meses.