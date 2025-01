Guilherme celebra começo de temporada no Santos: ‘Do jeito que eu esperava’

O Santos ficou no empate contra a Ponte Preta, na noite deste domingo (19). O Peixe saiu atrás na primeira etapa e só não voltou de Campinas com a derrota porque um remanescente de 2024 apareceu mais uma vez no ataque.

Guilherme empatou o jogo e chegou ao seu terceiro gol no Campeonato Paulista. O jogador divide a artilharia do torneio com Fabrício Bruno, do São Bernardo. Após a partida, o atacante fez a sua análise do jogo e valorizou o ponto conquistado.