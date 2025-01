Guerra de farpas: Neymar X Rivaldo está dando o que falar

Declaração de Neymar em entrevista a Romário acendeu a faísca e Rivaldo, pentacampeão da Seleção Brasileira, revidou / Crédito: Jogada 10

A guerra de farpas entre Neymar e Rivaldo está chamando atenção e provocando comentários em redes sociais. Tudo começou quando Neymar, durante entrevista na estreia da Romário TV (novo canal do ex-jogador no YouTube) disse que jogaria no lugar de Rivaldo na Seleção Brasileira de 2002. A afirmação surgiu quando o Baixinho perguntou se Neymar teria lugar naquela equipe e, diante das opções que envolviam Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, Neymar foi rápido ao ponto: “Eu jogaria no lugar do Rivaldo”.

Sem disfarçar o descontentaento com a declaração do atacante, o camisa 10 da seleção que conquistou o pentacampeonato postou uma resposta no Instagram:

“Sinceramente reconheço o talento e a qualidade dele , e até acredito que teria condições de estar naquela seleção. Mas jogar no meu lugar seria outra história”. Rivaldo foi um dos destaques no time brasileiro que ergueu a taça de 2002 na Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul. Além disso, sua habilidade já havia sido reconhecida na eleição de Melhor do Mundo de 1999, quando ele recebeu o prêmio jogando pelo Barcelona, da Espanha. ‘Não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né? Ao ver a réplica, Neymar voltou a se manifestar pedindo “calma” a Rivaldo.

“Todos os jogadores que disputaram Copa, se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol”, escreveu Neymar, que nunca ganhou uma Copa do Mundo. E ele continuou, fazendo uma comparação irônica de Rivaldo na Seleção Brasileira com dois craques consagrados: “Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é pro futebol brasileiro. Foi apenas uma escolha entre os três. Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né? “.

Para onde vai Neymar? Polêmicas à parte, Neymar é um dos principais assuntos do futebol brasileiro na atualidade. Afinal, especula-se onde ele poderá jogar, tendo em vista seu salário astronômico e o histórico de sucessivas lesões. Recentemente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a dizer que Neymar não tem a menor chance no clube, pois o Verdão “não é departamento médico”. Já o Santos quer o retorno do craque que se formou no Peixe. E tenta avançar em negociações com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que tem o passe do jogador, mas já anunciou que não pretende mantê-lo.