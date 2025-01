Corinthians vence Velo Clube e segue líder no Paulistão

O Corinthians enfrentou o Velo Clube neste domingo, 19/1, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão-2025. Diante de um rival aguerrido, teve muito mais posse de bola e criou oportunidades claras, mas suou para vencer por 2 a 1. Coronado, no primeiro tempo, fez um belo gol de falta. Mas, na etapa final, Daniel Amorim empatou. Para não tropeçar em casa diante da Fiel, Ramon Díaz colocou Depay, Talles Magno e Alex Santana em campo. E foi Talles Magno, em belo chute de fora da área, que definiu a vitória. Esta foi o nono triunfo seguido do Timão.

Com esta, que foi a sua segunda vitória no Paulistão, o Corinthians permanece na liderança do Grupo A, com seis pontos. Já o Velo Clube, com zero, é o lanterna do Grupo D.