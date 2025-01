São Paulo x Cruzeiro, pela Copinha, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Noite de jogão, pois São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (18/01), às 20h30, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Vale pela fase de quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto o Tricolor Paulista chega nesta fase da competição após despachar Juventude e Fluminense, a Raposa se impôs diante de Portuguesa e Bahia. Assim, sonha em chegar pelo segundo ano seguido na decisão. A Voz do Esporte inicia a sua cobertura a partir das 19h (de Brasília), com o comando de Diego Mazur, quie também estará na narração.

A cobertura de São Paulo x Cruzeiro conta com os comentários de Figueiredo Junior e as reportagens de Christopher Henrique. Clique na arte acima a partir das 19h30 (de Brasilia) e acompanhe com a Voz do Esporte este clássico que vale vaga na semifinal da Copinha.