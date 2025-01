Corinthians tenta alterar horário de jogo da Copinha

A definição do horário das quartas de final da Copinha aconteceu pouco depois da dramática classificação do Corinthians, conquistada nos pênaltis contra o Ituano, na última sexta-feira. Diante do conflito de horários e da dificuldade que torcedores enfrentarão para se deslocar entre os dois jogos, a diretoria corinthiana declarou que fará um pedido à FPF (Federação Paulista de Futebol) para ajustar o horário do duelo do torneio de base.

“O bom senso deveria prevalecer em situações como essa”, destacou Alex Brasil, executivo das categorias de base do clube. Ele enfatizou que, embora entenda as exigências televisivas, o ideal seria marcar a partida para um horário mais acessível, como 11h da manhã. “Mesmo com o Estatuto do Torcedor, sabemos que seria possível ajustar, pensando no apoio do nosso público. Respeitamos as questões comerciais, mas o torcedor é indispensável nesse momento”, completou.