Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, Vasco terá reforços do time principal para confronto deste domingo

O Vasco enfrenta o Boavista neste domingo (19), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá no Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O clube inicia a rodada na oitava posição na tabela, com dois pontos ganhos em dois empates.

Onde Assistir

O Sportv transmite ao vivo.