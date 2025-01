Athletico sofre com ineficiência, é surpreendido pelo Azuriz e perde 100%

Furacão foi dominante em maior parte do jogo, mas não conseguiu converter as chances em gol e perdeu a invencibilidade na temporada / Crédito: Jogada 10

O Athletico pecou na pontaria e perdeu para o Azuriz por 1 a 0, neste sábado (18), no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná. Assim, com o resultado negativo na terceira rodada do Campeonato Paranaense, o Furacão não teve êxito em manter a liderança e a invencibilidade na competição. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Matheus Guimarães. Com o revés, o Rubro-Negro paranaense caiu para a segunda colocação do Estadual e o Cianorte assumiu a liderança. Por outro lado, com o triunfo, apenas o segundo sobre o Athletico na história, o Azuriz subiu para a terceira posição. O compromisso seguinte do Furacão será diante do Operário, na Ligga Arena, às 20h, na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Athletico cresce no jogo e domina a primeira etapa Os donos da casa tiveram sucesso em se impor nos minutos de jogo. Antes do primeiro minuto, a Gralha já levou perigo. Wellisson arriscou e o goleiro do Furacão, Mycael espalmou para o meio da área. Na sequência Edinho ficou com a sobra, porém finalizou mal. O domínio do Azuriz se manteve até os 15 minutos que foi ineficiente ao tentar aproveitar as oportunidades. Em seguida, o Athletico melhorou e passou a comandar as ações. Zapelli quase fez um gol de bicicleta e depois Luiz Fernando driblou o goleiro e abriu o placar. Contudo, o gol foi anulado, pois o assistente indicou impedimento do atacante na jogada. João Cruz também teve ótima chance, porém o lateral-esquerdo Matheus Oliveira afastou o perigo quase em cima da linha. O arqueiro do Azuriz, Vitor Hugo, também teve que trabalhar na reta final ao salvar tentativas de Luiz Fernado e Belezi após cobranças de escanteio. O sistema defensivo dos donos da casa falhou no último lance da primeira etapa. Di Yoria tinha a possibilidade de colocar o Furacão em vantagem, carimbou Vitor Hugo.

Azuriz garante a vitória com golaço e Furacão não aproveita pressão A etapa complementar teve início movimentado com chance de ambos os lados. A entrada de Isaac fez o Athletico ser mais presente no ataque. Zapelli cobrou escanteio, a defesa do Azuriz tenta afastar, mas a bola sobra. O camisa 11 protagoniza lance individual e chutou, mas a bola ficou nas mãos de Vitor Hugo. A partida passa a ficar frenética e Isaac novamente chamou a responsabilidade. O atacante fez mais uma boa jogada e depois tocou para Di Yorio dentro da área, que tentou a finalização, porém foi desarmado. A bola sobrou para Isaac, que obrigou Vitor Hugo a trabalhar, mas ele estava em posição irregular. Posteriormente, a Garça se lançou no contra-ataque e a mudança do técnico Emerson Cris surtiu efeito. Afinal, Matheus Guimarães que entrou na segunda etapa recebeu pelo lado esquerdo, ajeitou, acertou o ângulo direto de Mycael e marcou um golaço. O Furacão responde no lance seguinte. Novamente o camisa 11 busca a jogada individual, entra na área, porém carimba o travessão. O Rubro-Negro paraense passou a fazer a pressão em busca do empate e empilhou chances, principalmente em jogadas aéreas. O volante Falcão levantou na área, o centroavante Babi subiu sozinho, mas errou o alvo em cabeceio. O camisa 17 teve nova chance pelo alto e cabeceou por cima depois de escanteio. Ele apareceu novamente ao ajeitar cruzamento de bicicleta para Luiz Fernando, ele levantou na área, porém nenhum jogador do Furacão aproveitou. Di Yorio também teve oportunidade em jogada por cima depois de cruzamento de Belezi, mas cabeçada foi sobre o gol. Na última investida, Luiz Fernando dominou dentro da área e encontrou Babi, que cabeceou em cima do goleiro Vitor Hugo.