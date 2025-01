São Paulo define os jogadores que vão voltar ao Brasil para estreia no Paulista

O São Paulo definiu quais jogadores vão voltar mais cedo dos Estados Unidos, para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. O Tricolor joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta segunda-feira (20/01), fora de casa, às 20h, pela segunda rodada do Estadual.

O restante do elenco vai permanecer em Orlando. No domingo (19/01), o São Paulo encara o Flamengo às 17h, pela última partida da FC Series. Será a segunda partida do Tricolor nos Estados Unidos. Em seu primeiro embate, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Neste grupo estará o treinador Luis Zubeldía e o restante da delegação. A tendência é que o técnico argentino mantenha um time pré-definido por mais tempo dentro de campo, por conta das poucas opções que vai ter para o embate.

Quando o São Paulo estará completo novamente?

Aliás, a expectativa é que o elenco inteiro, além da comissão técnica e o restante dos funcionários estejam reunidos novamente no Brasil para a partida na próxima quinta-feira (23/01), quando o São Paulo encara o Guarani, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

