São Paulo aguarda dinheiro de vendas para quitar débitos com elenco

Tricolor tem valores para acertar com os jogadores referente à pagamentos de 2024 e tem acordo com plantel para não causar 'racha'

O São Paulo ainda tem débitos para quitar com os jogadores referentes ao ano de 2024 até 31 de janeiro. O acerto que falta é em relação à premiação pela performance esportiva no Campeonato Brasileiro do ano passado. Além disso, ainda é preciso pagar os direitos de imagem do mês de dezembro.

No total, as três negociações vão gerar R$ 31,7 milhões para o clube neste ano. Contudo, a diretoria do São Paulo não vai receber o valor total de uma só vez.

O atraso no pagamento neste começo de ano é visto como normal pela diretoria e também faz parte de um acordo feito anteriormente com o grupo para uma facilidade em relação ao fluxo de caixa. O São Paulo zerou os valores relativos aos direitos de imagem do mês de novembro. Agora, até o fim de janeiro, pagará o dinheiro dos atletas equivalente ao mês de dezembro.

Quando o dinheiro das vendas cair, o São Paulo vai quitar todos os débitos de 2024 com o elenco e vai ficar em dia com os jogadores. No final do ano, o Tricolor ainda deve receber R$ 30 milhões pela aquisição do Bahia pelo meia Rodrigo Nestor. Afinal, as duas equipes acertaram a transferência em definitiva do jogador apenas no final de 2025.