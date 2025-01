Neymar fala sobre ser pai de meninas: ‘Tu não manda mais em nada’

Neymar tem três filhos – e duas são meninas. Além de Davi Luca, com 13 anos, o jogador é pai de Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly. E vem a terceira ai: Ney e Biancardi estão a espera da segunda filha do casal.

Além disso, o jogador contou como é a relação com as duas. Ele mora apenas com a Mavie, mas afirmou que fala o tempo inteiro com a Helena.

“Uma não mora comigo, mas fala comigo o tempo inteiro, a outra está comigo o tempo inteiro”, contou.

Neymar será pai de mais uma menina

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez no final do ano passado. O casal fez um chá-revelação com amigos e família no dia 25 de dezembro, e descobriram que vão ser pais de mais uma menina. Até o momento, no entanto, ainda não foi revelado qual será o nome do bebê.