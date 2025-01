Leila Pereira quebra silêncio sobre processo contra Dudu, do Cruzeiro: “Sirva de recado”

Presidente do Palmeiras confirmou que o atacante responderá por suas ofensas na esfera criminal e cível / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que irá processar o atacante Dudu, do Cruzeiro, na esfera criminal e cível. A mandatária ainda classificou a postura do jogador diante das rusgas entre eles como machista e desrespeitosa. O ídolo alviverde será julgado pelos xingamentos direcionados à dirigente nas redes sociais. O processo se refere ao post em que Dudu usa a abreviação “VTNC”, que diz respeito ao xingamento “vai tomar no c*”, em resposta à presidente nas redes sociais. A mandatária avaliou a conduta como inaceitável e alega não ter ofendido o jogador em sua declaração sobre a saída “pelas portas dos fundos” do Palmeiras.

"Ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e cível. Até acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando", e completou:

“Nunca vi atleta ou ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Que sirva de recado para ele e para qualquer um. Não poderia fazer isso com ninguém. Eu sei bater muito forte, também, mas de forma civilizada. Que sirva de exemplo para outras mulheres. Se fosse um homem ele não teria coragem de fazer isso como nunca houve na história do futebol brasileiro”, declarou em entrevista ao SporTV. Dudu x Leila Pereira Tudo começou na última segunda-feira, dia 13, quando Leila Pereira afirmou que o atacante deixou o Palmeiras pelas ”portas dos fundos”, causando um prejuízo de milhões para o clube. Isso porque ele quase deixou o Alviverde no meio de 2024 por um valor milionário, mas acabou saindo de graça na virada do ano. “No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado [após o Dudu negociar com o Cruzeiro], eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões (…). Completamente diferente do Rony, que não se ofereceu para clube nenhum (…). Ele sai pela por da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, avaliou.