Ídolo do Corinthians revela atrito com Fagner: ‘Nunca foi meu amigo’

Fagner ficou 10 anos vestindo a camisa do Corinthians, no entanto, não agradava a um ídolo do clube paulista: Emerson Sheik. O ex-jogador revelou durante o programa “Arena SBT”, que nunca foi amigo do lateral e comentou sobre um atrito que os dois tiveram recentemente.

Em 2023, o atual comentarista fez uma crítica referente ao zagueiro Gil, quando o jogador ainda atuava no Timão. Sheik afirmou que o zagueiro “estava longe de ser o que já foi”.