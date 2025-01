Hulk rechaça rivalidade com Gabigol e fala sobre propostas para deixar Atlético

Hulk é um dos principais nomes do atual elenco do Atlético e já figura entre os grandes nomes da história do clube. O atacante se prepara para mais uma temporada com a camisa alvinegra, que contará com um ingrediente a mais em 2025: a presença de Gabigol em Belo Horizonte.

No entanto, ele não fala em rivalidade com o novo atleta do Cruzeiro e garante que isso é mais algo voltado para torcedores e jornalistas.