Corinthians contrata coach com passagem pelo rival e arrancada histórica

Lulinha Tavares chega como novo reforço para o departamento de futebol do Timão e vai trabalhar junto com a psicóloga do clube / Crédito: Jogada 10

O Corinthians ainda não anunciou reforços em seu elenco, mas contratou mais um profissional para o departamento de futebol. Trata-se do coach Lulinha Pereira, que chega para trabalhar junto com a psicóloga Anahy Couto. O profissional já passou por 48 clubes. Entre eles, está o Palmeiras e também o Fluminense. Lulinha estava no Tricolor em 2009, ano em que o clube se livrou do rebaixamento após estar com mais de 99% de chances de queda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lulinha também trabalha de forma individual com jogadores. Em sua conta no Instagram, com mais de 30 mil seguidores, o coach divulga que já esteve com mais de três mil atletas. Um desses é Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians, que já foi atendido pelo profissional.