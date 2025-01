Com interesse do Boca Juniors, Marchesín, do Grêmio, esclarece sua situação

Goleiro do Tricolor Gaúcho nega que haja negociação com qualquer clube e postou comunicado direcionado a torcida do Imortal / Crédito: Jogada 10

O goleiro do Grêmio, Agustín Marchesín, está com seu nome vinculado ao Boca Juniors, da Argentina, que demonstrou interesse em sua contratação. No entanto, o próprio jogador se manifestou nas redes sociais para esclarecer a situação. Aliás, recentemente, o clube argentino fez uma oferta pelo atleta, que foi, portanto, prontamente recusada pela diretoria do Tricolor Gaúcho. Líder do vestiário e titular absoluto da meta gremista, Marchesín dificilmente terá sua saída facilitada. Todavia, ele chegou ao Grêmio em 2024, após ficar mais de cinco anos no futebol da Europa, local em que defendeu Porto, de Portugal e o Celta de Vigo, da Espanha.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo goleiro do Grêmio "Em respeito ao nosso torcedor, venho a público esclarecer que não há, da minha parte, nenhum direcionamento a qualquer possível situação de mercado entre clubes. Sempre respeitei as instituições por onde passei, tenho contrato vigente e mantenho minha postura profissional, independente das especulações divulgadas recentemente.