Botafogo abre negociação com atacante do futebol japonês

Após a saída de Tiquinho Soares, o Botafogo está na busca de um centroavante para 2025. O Alvinegro encontrou um nome para a reposição: trata-se de Anderson Lopes, de 31 anos, que pertence ao Yokohama Marinos, do Japão. A diretoria abriu negociação com o atacante brasileiro, e as tratativas acontecem há dias. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Anderson Lopes já aceitou o projeto do Botafogo, mas precisa convencer o time japonês a fazer negócio. O empecilho é que o jogador acabou de renovar o seu contrato com o Yokohama Marinos, o que dificulta a vida do Alvinegro. O novo vínculo vai até junho de 2027. O brasileiro é considerado um dos principais jogadores do Japão atualmente.