Bahia rescinde acordo de patrocínio com casa de apostas

Na tarde desta sexta-feira (17), o Bahia emitiu um comunicado para informar a rescisão contratual junto a casa de apostas Esportes da Sorte. A empresa em questão era a patrocinadora master do Esquadrão, figurando na área central do uniforme.

No informativo, o clube de Salvador não deu maiores detalhes sobre qual seria o contexto do término da relação. Apontando, apenas, que se tratou de uma “rescisão amigável” e que ocorre pelo fato do Bahia “estar explorando novas oportunidades”.

“O Esporte Clube Bahia SAF comunica a rescisão amigável do contrato de patrocínio com o Esporte da Sorte. O clube está explorando novas oportunidades de patrocínio master e compartilhará mais informações oportunamente”, diz o comunicado do Tricolor.

No aspecto financeiro, o acordo entre as partes tinha enorme potencial, já que se tratava do maior em toda a história do clube. Firmado em janeiro de 2023, a previsão era de que R$ 57 milhões seriam aplicados até o fim original do contrato, previsto para dezembro deste ano.

Entretanto, a ausência da companhia na lista de casas de apostas sob regulamentação do Governo Federal vem trazendo problemas de imagem para a companhia. Nesse sentido, o Bahia se tornou o segundo clube a anunciar o rompimento com a marca nos últimos meses, tendo o Athletico-PR tomado tal iniciativa em outubro do ano passado.