Atlético-MG x Cruzeiro, pela FC Series: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico mineiro nos Estados Unidos acontece neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium / Crédito: Jogada 10

A FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, vai realizar o primeiro clássico mineiro do ano: Atlético-MG x Cruzeiro. O confronto acontece neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, na Flórida. A Raposa já estreiou no torneio amistoso nesta temporada, mas o Galo fará sua estreia em 2025. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão da Globo Minas, Band (canal aberto), Sportv (canal fechado), CNN Sports, Canal GOAT e TNT Sports Brasil (Youtube) e, por fim, Canal Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético-MG O Galo chegou nos Estados Unidos apenas na última quarta-feira (15) e, portanto, teve apenas dois dias de treinamentos no país. Para o primeiro desafio do ano, o técnico Cuca não liberou a imprensa para acompanhar as atividades e, assim, não demonstrou esboço do time que vai entrar como titular.

A ideia do treinador é aproveitar bastante as substituições para avaliar o elenco em mãos. Há uma expectativa alta para a estreia dos reforços da temporada: Gabriel Menino, Patrick e Natanael. Além disso, será o primeiro desafio de Cuca após seu retorno à equipe mineira. Como chega o Cruzeiro Diferentemente do Atlético, o Cabuloso já estreou no torneio nesta temporada. Na última quarta-feira (15), empatou em 1 a 1 com o São Paulo, com gol marcado por Matheus Pereira. A partida foi de estreia da Raposa e também dos muitos reforços que chegaram na janela: Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Fagner e Bolasie. Para a partida, o técnico Fernando Diniz deve entrar em campo com uma equipe similar ao jogo anterior. Sendo assim, Dudu e Gabigol podem ser novamente titulares. Este será o último desafio da equipe nos Estados Unidos. Posteriormente, o elenco retorna ao Brasil para seguir na disputa do Campeonato Mineiro.