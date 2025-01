Zubeldía aprova estreia, mas ainda vê elenco curto no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía deixou o estádio Inter & Co Stadium, em Orlando, muito satisfeito com a estreia do São Paulo na temporada. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, na primeira partida da FC Series, com muitas chances criadas e um bom desempenho. Contudo, o que mais agradou o treinador foi que a equipe terminou o embate sem lesões.