Quinteros admite chance de saída de Marchesín do Grêmio: ‘Portas abertas’

O técnico Gustavo Quinteros admitiu pela primeira vez publicamente a chance de Marchesín deixar o Grêmio. Isso porque, em entrevista ao programa “Vélez e seu mundo”, o principal intuito era detalhar a sua passagem vitoriosa pelo clube argentino, mas também frisou que há uma indefinição a respeito da permanência do arqueiro. O comandante argentino naturalizado bliviano abordou que há possibilidade reais de haver um acerto entre o Imortal e o Boca Juniors no negócio pelo arqueiro.

"Temos bons jogadores, goleiros bons também. É normal que haja interessados. Se o jogador, o Grêmio e o Boca chegarem a um acordo em uma negociação, e o jogador quiser ir, sempre tem as portas abertas para sair. Mas também tem as portas abertas para ficar em um projeto que tomara que seja exitoso como foi o no Vélez", comentou o treinador argentino do Tricolor Gaúcho.

As conversas entre os Xeneizes e o Imortal progrediram nos últimos dias, o que indica um possível desfecho positivo. Afinal, o clube argentino aumentou seus esforços para convencer o arqueiro a mudar de ares e criou uma dúvida em Marchesín sobre o seu futuro. A mídia argentina, aliás, aponta que houve o envio de uma oferta. Em contrapartida, o Tricolor Gaúcho não confirma publicamente que as negociações estão avançadas e que houve apenas uma consulta das condições. Por sinal, o Grêmio frisa que sua prioridade é a manutenção do jogador. Marchesín é ausência nos treinos já há cinco dias, pois alegou incômodos musculares, de acordo com comunicado do clube.