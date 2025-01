Presidente do Flamengo marca presença em reunião sobre o Mundial 2025

Além do presidente do Flamengo, todos os representantes de clubes participantes e patrocinadores também marcam presença no evento. A pauta principal da reunião da Fifa é um “kick off” do Mundial de Clubes, ou seja, a entidade irá apresentar os principais pontos e o planejamento completo do torneio internacional.

Além dos jogadores, o presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, também marca presença nos Estados Unidos. O mandatário, no caso, participa de uma reunião da Fifa, entidade máxima do futebol. O intuito do evento é tratar sobre o Mundial de Clubes 2025. A reunião acontece especificamente em Nova Iorque.

Aproveitando a ocasião, Bap entregou uma camisa do Flamengo ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, com o nome do mandatário e o número 25.

Caminho do Flamengo

No dia 16 de junho, o Rubro-Negro entra em campo contra o Espérance (TUN), no Lincoln Financial Field, às 22h (horário de Brasília). Quatro dias depois, o Fla, aliás, encara o Chelsea (ING) na segunda rodada, no mesmo estádio. Por fim, o Rubro-Negro encerra a campanha na primeira fase diante do León (MEX), em 24 do mesmo mês, no Camping World Stadium.

O novo torneio, aliás, terá início no dia 15 de junho de 2025, com final marcada para 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Iorque. O Flamengo está na competição por vencer a Libertadores de 2022. Além do Rubro-Negro, outros cinco clubes da América do Sul jogarão o torneio: Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Boca Juniors (ARG) e River Plate (ARG).