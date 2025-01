Naútico derrota Jaguar nos Aflitos e assume liderança do Pernambucano

O Náutico derrotou por 3 a 2 o Jaguar na noite desta quarta-feira (15), nos Aflitos, em jogo válido pela segunda rodada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Pernambucano.

Os gols dos anfitriões foram marcados por Kauan Maranhão, no primeiro tempo, além de Samuel Otusanya e Bruno Mezenga, na etapa final. Também no segundo tempo, Pedro Maykon anotou duas vezes para os visitantes, que ficaram sempre em desvantagem no placar.