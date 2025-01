Maurício aprova estreia do Palmeiras no Paulista: ‘Soubemos desfrutar do jogo’

O artilheiro da noite aprovou a estreia palmeirense, principalmente na primeira etapa. Além disso, o meia festejou os seus primeiros gols marcados dentro do Allianz Parque.

O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista. O Verdão bateu a Portuguesa no Allianz Parque, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (15). O triunfo alviverde passou pelos pés de Maurício, que marcou os dois gols da partida.

“Uma vitória muito importante, conseguimos fazer um bom primeiro tempo. Consegui marcar dois gols, fico muito feliz por isso, meus primeiros gols no Allianz. Destacar também a partida de toda equipe, trabalhamos bem a bola, soubemos desfrutar do jogo”, pontuou.

A temporada será de muitos compromissos para o Palmeiras. Além do Paulista, o clube disputa a Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e o esperado Super Mundial de Clubes. Maurício comentou sobre a briga que há dentro do elenco, mas ressaltou a união entre os jogadores.

“Sabemos que vai ser um grande ano, bastantes competições, bastante jogos. A briga é sempre acirrada, uma briga saudável. O professor fala que quem estiver melhor vai jogar, então é no dia a dia, aproveitar fazer bons treinamentos, fazer bons jogos. Estou disposto a brigar, acredito que todo mundo que está aqui está disposto a brigar pela posição, de uma forma saudável, dá pra ver dentro de campo que a gente tem uma união muito boa. A gente quer sempre vencer e fazer o melhor pelo Palmeiras”, enfatizou.

Susto durante a semana

Para chegar a sua noite mais especial no Allianz Parque, Maurício teve uma semana difícil. A namorada do jogador, Juliana, teve uma síncope vasovagal na segunda-feira (13), e está internada, com previsão de alta para a quinta (16). Maurício, dedicou os gols a sua amada.