Juninho é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Atacante já tem nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e tem condições de entrar em campo pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O primeiro reforço do Flamengo para 2025, Juninho já pode estrear pelo clube. O atacante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já tem condições de vestir a camisa do Rubro-Negro em campo. Mesmo com a regularização, Juninho vai ‘desfalcar’ o Flamengo nas partidas contra Madureira, São Paulo (amistoso do FC Séries) e Nova Iguaçu. Isso porque, o atacante vai aguardar a delegação rubro-negra que está em pré-temporada nos Estados Unidos retonar ao Brasil.

Apenas depois disso é que Juninho vai ser integrado ao time principal do Flamengo. Até lá, a tendência é de que o atacante vá ao Ninho do Urubu para manter a forma física até iniciar os treinamentos sob o comando de Filipe Luís e a comissão técnica do elenco profissional.