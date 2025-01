Jogador do Cruzeiro é afastado da Copinha por indisciplina

O jogador iniciou todas as três partidas da fase de grupos e também foi titular no primeiro confronto do mata-mata, contra o América-RJ. Mas contra a Portuguesa, na última terça-feira (14), o atleta já não estava presente na relação. O ato de indisciplina aconteceu ainda na concentação do jogo contra o time paulista, em São Carlos. Posteriormente, seguiu para Belo Horizonte.

Titular na Copinha pelo Cruzeiro e um dos destaques da competição nesta temporada, Gui Meira foi afastado do torneio por indisciplina. Além disso, o meia de 19 anos não deve seguir no clube e, assim, deve haver uma negociação nos próximos dias.

As informações iniciais da saída próxima do meia do clube mineiro foram divulgadas pelos jornalistas Leonardo Gimenez e Luiz Henrique Campos.

Segundo a Itatiaia, o jogador recebeu mais de uma proposta nas últimas semanas. No final do ano passado, Gui Meira ficou confuso e considerou deixar o Cruzeiro após receber uma oferta. No entanto, a diretoria decidiu não negociar o jogador, que pediu mais oportunidades no time principal. Mesmo assim, ele não integrou o elenco principal para a pré-temporada nos Estados Unidos e foi disputar a Copinha.

Então, enquanto participava do torneio de base, o meia solicitou sua liberação para se transferir para outro clube, o que gerou atritos com a diretoria. Além do interesse de equipes brasileiras, o atleta também chama atenção de clubes europeus. Porém, o jogador tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2028.