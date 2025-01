Goleiro Pablo desfalca o Vasco contra o Bangu

O Vasco tem seu primeiro desfalque na temporada 2025. O goleiro Pablo sofreu uma contusão no dedo mínimo da mão esquerda e, por isso, não vai a campo contra o Bangu, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Carioca.

A lesão se deu no treino da última quarta (15), no CT Moacyr Barbosa, com o arqueiro colocando uma tala no dedo para evitar o agravamento da mesma. O jogador, porém, não sofreu fratura.