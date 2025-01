Dono do Cruzeiro reage à entrevista de Matheus Pereira

O meia Matheus Pereira não cravou sua permanência no Cruzeiro ao ser questionado sobre o futuro na Toca da Raposa II. No entanto, o proprietário da SAF celeste, Pedro Lourenço, afirmou que não há qualquer motivação para a saída do atleta.

“Sabemos que, neste período de janela de transferências, existem sondagens, principalmente para grandes jogadores. Naturalmente, vários atletas foram sondados, mas não temos propostas por nenhum deles”, disse em entrevista à “Itatiaia”.