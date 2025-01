De virada, Corinthians bate o Bragantino na estreia do Paulista

Timão saiu atrás no primeiro tempo, mas voltou melhor no intervalo e chegou a sua oitava vitória consecutiva desde 2024 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians começou 2025 do mesmo jeito que terminou 2024. Na noite desta quinta-feira (16), o Timão venceu o Bragantino de virada por 2 a 1. Lucas Evangelista abriu o marcador para os donos da casa. Porém, os visitantes viraram o placar na segunda etapa, com gols de Talles Magno e Pedro Raul. A vitória na estreia do Paulista é a oitava seguida do Corinthians desde o ano passado. Com o resultado, o Timão abre o estadual na liderança do Grupo A. Já o Bragantino ocupa a terceira colocação do Grupo B.

Bragantino faz blitz e sai na frente A partida começou com uma pressão do Bragantino. Matheus Donelli, de cara, teve que fazer duas grandes defesas, em finalizações de Jhon Jhon e Lucas Evangelista, com cinco minutos de jogo. Porém, aos oito, Juninho Capixaba acertou cruzamento na cabeça de Evangelista, que antecipou a zaga e abriu o placar.

O Corinthians teria uma grande chance na sequência para buscar o empate. Romero arrancou do meio de campo e só parou quando Juninho Capixaba derrubou o paraguaio na área. Pênalti marcado, mas o VAR apontou impedimento no começo da jogada. O Timão criou pouco e só assustou aos 29′, quando Héctor Hernández arriscou de fora da área, Cleiton se atrapalhou e cedeu rebote para Romero, que parou na recuperação do goleiro. Nos acréscimos, Hugo cobrou falta e a bola passou raspando à trave. Corinthians aproveita as chances e vira o jogo O segundo tempo começou com nova pressão dos donos da casa. Aos dois minutos, Sasha recebeu cruzamento na área e cabeceou para grande defesa de Donelli. Só que o Timão respondeu na sequência. Após cruzamento na área, Juninho Capixaba cortou mal e a bola sobrou limpa para Talles Magno empatar a partida. A partida ficou mais truncada. O Bragantino tentava chegar mais, mas não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de perigo. O Timão, chegou e virou o jogo. Aos 33′ Ryan cruzou na área e Pedro Raul, conseguiu ajustar o corpo e marcou o segundo gol corinthiano.